У партії Ляшка заявили, що створено нову коаліцію

Про це Мосійчук сказав у коментарі УНІАН.

"Я заявив, що за півгодини з'явиться заява Олега Ляшка щодо створення нової коаліції", - сказав депутат.

Водночас він не уточнив, які фракції мають увійти до цієї коаліції, і чи йдеться про коаліцію на базі існуючої нині.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні у Верховній Раді до складу коаліції входять депутати з фракцій «БПП», «Народного фронту» та позафракційні депутати.

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13 лютого голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про достатню кількість членів коаліції.

Спікер додав, що "вважає питання про кількість депутатів коаліції політизованим, а також спрямованим на дестабілізацію Верховної Ради і проведення дострокових виборів".

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня 2015 року Ляшко заявив про вихід фракції Радикальної партії з коаліції через незгоду з ухваленням змін до Конституції щодо децентралізації влади, що призвело заворушень й загибелі людей. Також Ляшко звинуватив владу у нездатності проводити курс на підвищення рівня життя людей.