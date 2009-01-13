Ющенко: Росії не вдалося заморозити східні області України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що Росія припинила поставки газу через Україну з метою дестабілізувати політичну ситуацію у східній та південній Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що всім має бути зрозумілим, що без заздалегідь розробленого плану 31 грудня “не міг бути заблокований російський газ”. «Це є один з методів боротьби з нашою незалежністю і суверенітетом», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, через припинення транзиту, а також поставок газу в Україну в першу чергу постраждали шість областей Півдня і Сходу України, оскільки вони отримували газ з розподільчих систем, а не із газових сховищ. «Очевидно, розрахунок був простий і очевидний, зробити 700 алчевськів на території України», - сказав В.ЮЩЕНКО, звернувши увагу, що в цих регіонах завжди були особливі погляди, в тому числі і на міжнародну політику.

В.ЮЩЕНКО подякував "Укртрансгазу", який зміг налагодити подачу газу в ці регіони, забезпечивши роботу української ГТС в автономному режимі.