"Спостерігачі стали ціллю "ДНР": Франція відреагувала на обстріл і захоплення безпілотника місії ОБСЄ

Про це йдеться в заяві на сайті МЗС Франції.

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"Спостерігачі ОБСЄ стали ціллю (обстрілу), а їх обладнання вилучено. Ми закликаємо всі сторони до стриманості, а Росію – до використання свого впливу на бойовиків. Ми закликаємо до негайної реалізації домовленостей про режим припинення вогню, передбаченого Мінськими угодами", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, раніше бойовики "ДНР" відкрили вогонь по спостерігачах ОБСЄ і захопили безпілотник СММ.

Тристороння контактна група закликала ОРДО провести розслідування інцидентів, пов'язаних з обстрілом беззбройного патруля ОБСЄ і захопленням безпілотника.