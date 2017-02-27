"Спостерігачі стали ціллю "ДНР": Франція відреагувала на обстріл і захоплення безпілотника місії ОБСЄ
18:50, 27 лютого 2017Політика
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Франція рішуче засуджує відновлення бойових дій, в результаті яких кілька мирних жителів отримали поранення на Донбасі.
МЗС Франції засудило провокації проти ОБСЄ на Донбасі і закликало Росію вплинути на бойовиків / фото: УНІАН
Про це йдеться в заяві на сайті МЗС Франції.
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"Спостерігачі ОБСЄ стали ціллю (обстрілу), а їх обладнання вилучено. Ми закликаємо всі сторони до стриманості, а Росію – до використання свого впливу на бойовиків. Ми закликаємо до негайної реалізації домовленостей про режим припинення вогню, передбаченого Мінськими угодами", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, раніше бойовики "ДНР" відкрили вогонь по спостерігачах ОБСЄ і захопили безпілотник СММ.
Тристороння контактна група закликала ОРДО провести розслідування інцидентів, пов'язаних з обстрілом беззбройного патруля ОБСЄ і захопленням безпілотника.
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