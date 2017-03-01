Лавров не бачить "жодних проблем" у захопленні українських підприємств на окупованому Донбасі

Керівник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що не бачить «жодних проблем» із захопленням українських підприємств на окупованому Донбасі з огляду на Мінські домовленості.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.

«Ні транспортна блокада, ні економічна блокада не допускаються Мінськими угодами. Навпаки, Мінські угоди передбачають відновлення єдиного економічного, транспортного, інфраструктурного простору ще до того, як буде досягнуто політичного врегулювання», - сказав Лавров.

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За його словами, уряд України виявилося безсилим перед організаторами блокади.

Пр цьому Лавров заявив, що це суперечить Мінську-2 і зобов'язанням української влади і «зобов'язанням покровителів цього уряду, насамперед наших партнерів по «нормандському формату» – Франції і Німеччини».

«У таких умовах керівництво проголошених Донецької і Луганської республік навряд чи мало якийсь інший вихід для того, щоб забезпечити подальше функціонування підприємств. Це пов'язано і зі збереженням робочих місць, це пов'язано з необхідність продукцію не тільки виробляти, а й продавати з тим, аби виплачувати зарплати. У ситуації, коли український уряд не має можливості забезпечити нормальне функціонування цих промислових підприємств... тому я не бачу жодних проблем у діях «ДНР» і «ЛНР» з огляду на Мінські домовленості», - заявив Лавров.

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При цьому Лавров не відповів на питання, чи сприятиме Росія переорієнтації цих заводів на ринок РФ.

Як повідомлялося, ватажки «ДНР» і «ЛНР» заявили, що з 1 березня у зв‘язку з блокадою вводять так зване "зовнішнє управління" на всіх працюючих на тимчасово окупованих територіях Донбасу українських підприємствах.

Наголошується, що для контролю за «переходом» підприємств української юрисдикції під так зване управління в «ДНР» і «ЛНР» створено спеціальні штаби».