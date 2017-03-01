Лавров не бачить "жодних проблем" у захопленні українських підприємств на окупованому Донбасі
У той же час Лавров не відповів на питання, чи сприятиме Росія переорієнтації цих заводів на ринок РФ.
Керівник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що не бачить «жодних проблем» із захопленням українських підприємств на окупованому Донбасі з огляду на Мінські домовленості.
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.
«Ні транспортна блокада, ні економічна блокада не допускаються Мінськими угодами. Навпаки, Мінські угоди передбачають відновлення єдиного економічного, транспортного, інфраструктурного простору ще до того, як буде досягнуто політичного врегулювання», - сказав Лавров.
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За його словами, уряд України виявилося безсилим перед організаторами блокади.
Пр цьому Лавров заявив, що це суперечить Мінську-2 і зобов'язанням української влади і «зобов'язанням покровителів цього уряду, насамперед наших партнерів по «нормандському формату» – Франції і Німеччини».
«У таких умовах керівництво проголошених Донецької і Луганської республік навряд чи мало якийсь інший вихід для того, щоб забезпечити подальше функціонування підприємств. Це пов'язано і зі збереженням робочих місць, це пов'язано з необхідність продукцію не тільки виробляти, а й продавати з тим, аби виплачувати зарплати. У ситуації, коли український уряд не має можливості забезпечити нормальне функціонування цих промислових підприємств... тому я не бачу жодних проблем у діях «ДНР» і «ЛНР» з огляду на Мінські домовленості», - заявив Лавров.
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При цьому Лавров не відповів на питання, чи сприятиме Росія переорієнтації цих заводів на ринок РФ.
Як повідомлялося, ватажки «ДНР» і «ЛНР» заявили, що з 1 березня у зв‘язку з блокадою вводять так зване "зовнішнє управління" на всіх працюючих на тимчасово окупованих територіях Донбасу українських підприємствах.
Наголошується, що для контролю за «переходом» підприємств української юрисдикції під так зване управління в «ДНР» і «ЛНР» створено спеціальні штаби».