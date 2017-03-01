Атлантична рада США підтримує збереження санкцій проти Росії – АП

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Адміністрації президента України, заявили представники делегації Атлантичної ради США під час зустрічі з главою АП Ігорем Райніним.

Зазначається, що Райнін зустрівся з американською делегацією на чолі з директором Євразійського центру Атлантичної ради США Джоном Хербстом.

До складу делегації також увійшов член Ради директорів Атлантичної ради Стів Нікандрос, який представляє американську енергетичну компанію Frontera Resources.

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Зокрема, Райнін висловив вдячність американській стороні за послідовну підтримку України, важливу експертну допомогу та сприяння Атлантичної ради у консолідації міжнародних зусиль із протидії російській агресії проти нашої держави. Окремо було відзначено важливість подальшого розвитку ефективних контактів з новою Адміністрацією США.

Також глава Адміністрації президента України поінформував представників Атлантичної ради про ситуацію на Донбасі, яка продовжує загострюватися через провокаційні дії Росії та контрольованих нею бойовиків. Він підкреслив, що Україна залишається твердою щодо необхідності посилення санкцій проти країни-агресора.

«Американська сторона підтримала необхідністьзбереження санкцій щодо Росії до повного виконання Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом», - підкреслюються у повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі також було обговорено процес здійснення реформ в Україні. Члени Атлантичної ради відзначили суттєвий прогрес, зокрема в частині реформування енергетичного сектору.

Крім того, Райнін підкреслив, що Україна зацікавлена у залученні американських інвестицій і передових технологій та здійснює послідовні кроки для створення сприятливого ділового клімату в країні.