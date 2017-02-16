У Конгрес США внесено законопроект, який ускладнює можливість скасування санкцій проти Росії

Про це повідомляє «Голос Америки».

«Акт про перегляд санкцій стосовно Росії» (Russia Sanctions Review Act), оприлюднений 15 лютого членами нижньої палати Конгресу, зобов'язує президента США заздалегідь повідомити Конгрес про плани щодо скасування санкцій, введених після анексії Криму і спроб Москви втрутитися у хід виборчої кампанії в США. Будь-яке пом'якшення санкцій, за версією авторів законопроекту, можливе лише за згоди Конгресу.

Тижнем раніше аналогічний законопроект був внесений на розгляд комітетів верхньої палати групою сенаторів, що представляють і Республіканську і Демократичну партії.

Авторами нової законодавчої ініціативи також стали представники обох партій у нижній палаті – демократи Стені Хоєр, Адам Шифф, Еліот Енгл і республіканці Том Руні і Адам Кінзінгер.

Як і ініціатива сенаторів, законопроект членів нижньої палати передбачає, що після оголошення про можливе скасування санкцій у законодавців є 120 днів на те, щоб розглянути і заблокувати рішення Білого дому. Протягом цього терміну президент США не може приймати жодних рішень, пов'язаних із санкційних режимом.

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Крім того, в документі йдеться, що скасування санкцій неможливе доти, доки президент не представить Конгресу докази того, що Москва припинила надавати підтримку озброєним терористам в Україні і відмовилася від спроб втрутитися в справи сусідньої держави.

На думку конгресмена Еліота Енгла, зараз президент Путін «тестує» нову адміністрацію США. Доказом цього член нижньої палати вважає появу «російського розвідувального корабля за 30 миль від узбережжя штату Коннектикут», «військові злочини в Сирії», що допускає Москва у Сирії, і триваюче військове втручання в Україні.

«У цій ситуації ми повинні не скасовувати, а посилювати санкції», - зауважив конгресмен.

Автори законопроекту вважають, що їх ініціатива буде підтримана більшістю членів нижньої палати. У 2015 році аналогічний законопроект, що дозволяє конгресу заблокувати спробу скасування санкцій стосовно Ірану, був схвалений переважною більшістю голосів в обох палатах конгресу.

Як заявив конгресмен Адам Шифф, «санкції не можуть бути скасовані рішенням однієї людини, навіть якщо це президент США», і пообіцяв, що у разі потреби конгрес зможе подолати президентське «вето».

«Якщо Трамп одноосібно скасує (санкції), то Конгрес повинен не тільки ввести їх знову (своїм рішенням), подолавши, якщо це необхідно, вето президента, – вважає Шифф. – Будь-яке інше рішення означатиме, що ви підтримуєте Росію, і нагороджуєте за її агресивні порушення міжнародних норм, вчинення військових злочинів у Сирії та інші обурливі дії по всьому світу».