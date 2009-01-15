Путін: які б папери не надавала Україна, я готовий їх у пічку викинути!

У середу в Москві Путін зустрічався з прем`єр-міністрами Молдови, Болгарії і Словаччини - країн, які стали головними заручниками відключення газу. Прем`єр-міністр Росії в черговий раз звинуватив Україну у всіх проблемах з транзитом газу до Європи. На додачу до цього Путін відкритим текстом заявив, що Україна відмовляє Газпрому в транзиті газу. Розшифровку вступного слова прем`єра РФ на переговорах з колегами з Молдови, Болгарії і Словаччини оприлюднила Українська правда.

Путін визнав, що «наші європейські партнери стають заручниками суперечки Росії і України. Але це суперечка про постачання, умови і ціни постачань природного газу для самої України - ось в чому суперечка. І ніхто, жодна транзитна країна не має права зловживати своїм транзитним становищем, спекулювати на ньому, щоб брати в заручники споживачів в Європі».

Також Путін зіслався на наявність транзитного контракту, що діє до 2013 року, і доповнення до нього - діють до 31 грудня 2010 року. Якщо є суперечка з цього питання, то звертатися потрібно до Стокгольмського арбітражного суду, тому що ця угода підпорядкована шведському праву, заявив прем`єр Росії.

«Ну і, нарешті, Україна підписала і ратифікувала Енергетичну хартію, і вона навіть через цю обставину зобов`язана забезпечити транзит, - заявив Путін. - Найголовніше - хто б і які папери не надавав, я готовий всі ці папери в пічку викинути! Важливе інше - ми кран відкрили у ваш бік (у бік Європи – ред.), і готові постачати, а з українського боку кран закритий, і вони газ не транзитують».

На його думку, цілком достатньо «паперу за підписом міжнародних спостерігачів» «про те, що транзит не йде, він не забезпечений», який надійшов з Києва. «Які інші документи наші українські друзі можуть представити, окрім тих, які підтверджені міжнародними спостерігачами? – запитав Путін. - Якщо у вас є такі документи, покажіть нам теж, будь ласка, нам буде цікаво».