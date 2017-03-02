НАБУ передало Генпрокуратурі документи щодо екстрадиції Чауса

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу НАБУ.

Процесуальні документи НАБУ затверджують прокурори САП.

Згідно з інформацією, наступним кроком буде передача документів від ГПУ Молдові.

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Як повідомляв УНІАН, 9 серпня 2016 р. детективи НАБУ викрили Чауса під час одержання хабара у сумі 150 тис. дол. (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку в інтересах підсудних.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Після цього, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний залишив територію України. Його було оголошено в розшук.

28 лютого суддю Чауса затримали в Молдові.

Українцям гучне затримання Чауса, скоріше, запам’яталося оригінальним способом зберігання грошей – у звичайних скляних банках в городі.