У Молдові затримали суддю-"баночника" Чауса

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган.

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"Суддя Чаус, який намагався втекти від правосуддя, затриманий співробітниками прокуратури Молдови за запитом Генпрокуратури України, ініційованим НАБУ. Після екстрадиційної перевірки чекаємо Чауса на батьківщині", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса під час отримання неправомірної вигоди (хабара) у сумі 150 тис. дол. США (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку в інтересах підсудних. 6 вересня Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності.

Після цього, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний залишив територію України. З 12 вересня суддю Чауса оголошено у національний розшук. Адвокат судді Чауса надав медичну довідку про те, що суддя перебуває в одній із медичних установ Криму.

14 листопада 2016 року Інтерпол оголосив Чауса у міжнародний розшук.

Українцям гучне затримання Чауса, скоріше, запам’яталося оригінальним способом зберігання грошей – у звичайних скляних банках в городі.