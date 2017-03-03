Печерський райсуд сьогодні обере запобіжний захід для екс-керівника ДУС Тарасюка

Як передає кореспондент УНІАН, початок засідання суду о 15.00.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив сьогодні, що екс-керівнику ДУС Тарасюку повідомлено про підозру.

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За його словами, підозру Тарасюку оголошено "у кримінальному провадженні за підозрою Януковича В.Ф., Януковича О.В., Ставицького Е.А., Литовченка П.В. та інших осіб за фактами створення і діяльності злочинної організації та заволодінням у її складі державним майном - комплексом відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір’я», загальною вартістю 540 млн грн».

Як сказав Луценко, за місцем проживання Тарасюка проведено обшук, «під час якого виявлено та вилучено документи, 1 млн євро, золото та інші речі, які мають значення для слідства».