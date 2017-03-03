Печерський райсуд сьогодні обере запобіжний захід для екс-керівника ДУС Тарасюка
Печерський районний суд Києва сьогодні розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу для керівника Державного управління справами Ігоря Тарасюка часів президентства Віктора Ющенка.
Як передає кореспондент УНІАН, початок засідання суду о 15.00.
Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив сьогодні, що екс-керівнику ДУС Тарасюку повідомлено про підозру.
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За його словами, підозру Тарасюку оголошено "у кримінальному провадженні за підозрою Януковича В.Ф., Януковича О.В., Ставицького Е.А., Литовченка П.В. та інших осіб за фактами створення і діяльності злочинної організації та заволодінням у її складі державним майном - комплексом відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір’я», загальною вартістю 540 млн грн».
Як сказав Луценко, за місцем проживання Тарасюка проведено обшук, «під час якого виявлено та вилучено документи, 1 млн євро, золото та інші речі, які мають значення для слідства».