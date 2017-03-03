Генпрокуратура обшукала екс-керівника ДУС у справі Межигір'я: знайшли мільйон євро та золото

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний прокурор Юрій Луценко.

Читайте такожЄС затвердив продовження санкцій проти Януковича та його соратників ще на один рік

За його словами, Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генпрокуратура проводить розслідування у кримінальній справі "за підозрою Януковича В.Ф., Януковича О.В., Ставицького Е.А., Литовченка П.В. та інших осіб за фактами створення і діяльності злочинної організації та заволодінням у її складі державним майном - комплексом відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я", загальною вартістю 540 млн грн".

"2 березня у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру екс-керівнику Державного управління справами І. Тарасюку", - йдеться у повідомленні.

За словами Луценка, за місцем проживання Тарасюка проведено обшук, "під час якого виявлено та вилучено документи, 1 млн євро, золото та інші речі, які мають значення для слідства". Генпрокурор додав, що сьогодні Тарасюку оберуть запобіжний захід.

«Щодо інших підозрюваних осіб у даному кримінальному провадженні, які переховуються від органу досудового розслідування, а саме Януковича В.Ф., Януковича О.В., Ставицького Е.А. та Литовченка П.В., Генеральною прокуратурою України внесені клопотання до Печерського районного суду Києва про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування», - зазначив Луценко.

Довідка. Ігор Тарасюк був керівником Державного управління справами з 2005 по 2010 рік.