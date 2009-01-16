У Тимошенко зауважили, що від кількості самітів газу більше не стає

Віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ вважає, що відновлення транзиту газу до Європи не повинне пов`язуватися з проведенням енергетичних самітів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Г.НЕМИРЯ висловив сьогодні журналістам у Києві після завершення круглого столу на тему «Стан і перспективи розвитку двосторонньої торгової співпраці між Польщею і Україною».

«Є логіка політична й економічна, але є ще й просто здоровий глузд, є країна, яка постачає газ, є країна, яка транспортує газ, є країни, які споживають газ. Україна 16 днів не отримує газ, а країни ЄС – уже 9 днів. І перше, що потрібно зробити, а це й передбачено протоколом, підписаним Україною, Росією і Євросоюзом, - це відновити в повному об`ємі постачання російського газу для його подальшого транспортування», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Віце-прем`єр нагадав, що прем`єр-міністри України та Росії Юлія ТИМОШЕНКО і Володимир ПУТІН домовилися про проведення двосторонньої зустрічі.

«Ми це вітаємо, оскільки на нашу думку – це крок до виконання Меморандуму від 2 жовтня 2008 року, підписаного прем`єр-міністрами України та Росії», - додав він.

Г.НЕМИРЯ вважає, що проведення енергетичного саміту в столиці однієї з європейських країн відповідає політичній логіці.

Він зазначив, що «від кількості самітів газу більше не стає».

«Підписанням протоколу зроблено все, щоб відновлення постачання газу та його транзиту було здійснено негайно. І для цього не потрібно чекати самітів», - наголосив Г.НЕМИРЯ.