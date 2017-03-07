Справа "Україна проти Росії": екс-суддя міжнародного трибуналу вважає, що Кремль не виконає рішення Гаазького суду

Надзвичайний і повноважний посол України, суддя Міжнародного кримінального суду (2001-2005), представник України у Раді ООН з прав людини (2006-2010) Володимир Василенко вважає, що РФ не буде виконувати рішення Міжнародного суду ООН у справі «Україна проти Росії» щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації, яке буде фіксувати зобов’язання Москви як правопорушника.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Василенко висловив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Як свідчить аналіз практики Міжнародного суду ООН, ухвалюючи рішення в тій чи іншій справі, суд ніколи на 100% не ставав на бік якоїсь однієї сторони і не обов’язково, що суд задовольнить всі претензії, які пред’явлені Україною», - зазначив він.

«Росіяни уже зараз заявляють взагалі, що це звернення України до Міжнародного суду ООН є безпредметним, що це нібито втручання у відносини між Україною та Росією, що є взагалі маячнею, тому що (міжнародний) суд завжди, розглядаючи справи, розглядає відносини між сторонами, між якими виник спір» - додав Василенко.

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«Росія, скоріше за все, відмовиться виконувати ті положення рішення, які будуть фіксувати якісь зобов’язання РФ як правопорушника», - переконаний дипломат.

«У Міжнародного суду ООН, якщо держава відмовляється виконувати його рішення, відповідно до Статуту є можливість звернутися до Ради безпеки ООН з вимогою забезпечити виконання цього рішення. Але Росія має право вето в Раді безпеки, і вона заблокує таке рішення Радбезу», - зауважив Василенко.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня в Гаазі в рамках позову України проти Російської Федерації Міжнародний суд ООН розпочав слухання про застосування запобіжних заходів для Росії, які повинні захистити права українських громадян.

Цей позов було подано 16 січня 2017 року до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за підтримку тероризму на сході України та дискримінацію етнічних українців та кримських татар в окупованому Криму.