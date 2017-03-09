Лавров закликав припинити блокаду Донбасу
Лавров заявив, що блокаду організували "націоналістичні батальйони".
Голова МЗС Росії Сергій Лавров назвав неприйнятною блокаду на Донбасі та закликав негайно її припинити. Про це він заявив в ході зустрічі із очільником МЗС Німеччини Зіґмарем Ґабріелем, пише «ZN,Ua».
"Блокада Донбасу, яку влаштовують представники націоналістичних батальйонів, неприйнятна. Ми закликаємо українське керівництво застосувати всі можливості, щоб цю блокаду припинити", - сказав він.
Читайте такожОрганізатори блокади на Донбасі заявили про перехід до "другого етапу" - будуть перекривати автошляхи
Як повідомляв УНІАН раніше, представник Росії в контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов заявив, що блокада Донбасу "неминуче веде до заходів у відповідь".
"Я закликаю Київ вжити негайних дієвих заходів щодо припинення транспортної та економічної блокади Донбасу. Нагадаю, що це питання неодноразово піднімалося на зустрічі контактної групи", — заявив Гризлов.