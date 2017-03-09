Лавров закликав припинити блокаду Донбасу

Голова МЗС Росії Сергій Лавров назвав неприйнятною блокаду на Донбасі та закликав негайно її припинити. Про це він заявив в ході зустрічі із очільником МЗС Німеччини Зіґмарем Ґабріелем, пише «ZN,Ua».

"Блокада Донбасу, яку влаштовують представники націоналістичних батальйонів, неприйнятна. Ми закликаємо українське керівництво застосувати всі можливості, щоб цю блокаду припинити", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН раніше, представник Росії в контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов заявив, що блокада Донбасу "неминуче веде до заходів у відповідь".

"Я закликаю Київ вжити негайних дієвих заходів щодо припинення транспортної та економічної блокади Донбасу. Нагадаю, що це питання неодноразово піднімалося на зустрічі контактної групи", — заявив Гризлов.