В РФ пригрозили "заходами у відповідь" через блокаду Донбасу

Апелюючи до необхідності виконувати Мінські домовленості, представник Росії в Тристоронній контактної групи зі врегулювання конфлікту на Донбасі Борис Гризлов зажадав від України "вжити заходів" щодо припинення блокади Донбасу.

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"Я закликаю Київ вжити негайних дієвих заходів щодо припинення транспортної та економічної блокади Донбасу. Нагадаю, що це питання неодноразово піднімалося на зустрічі контактної групи", — цитують Гризлова "РИА Новости".

"Насправді ми спостерігаємо, що блокада транспортного сполучення розширюється. Такі дії, фактично спрямовані на економічну і соціальну ізоляцію, неминуче ведуть до заходів у відповідь. Хочу нагадати, що Донбас — не анклав і не острів. Ми не можемо допустити гуманітарної та соціально-економічної катастрофи на територіях, населення яких перевищує населення ряду європейських країн", — стверджує Гризлов.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня воїни АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, по яких антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. За даними уряду, всі постачання було зупинено 10 лютого. Також учасники блокади заявляли про наміри перекрити всі залізничні шляхи та автосполучення.