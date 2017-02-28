В РФ пригрозили "заходами у відповідь" через блокаду Донбасу

14:30, 28 лютого 2017
Політика
800 0

Представник Росії в контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов заявив, що блокада Донбасу "неминуче веде до заходів у відповідь".

Борис Гризлов / УНІАН

Апелюючи до необхідності виконувати Мінські домовленості, представник Росії в Тристоронній контактної групи зі врегулювання конфлікту на Донбасі Борис Гризлов зажадав від України "вжити заходів" щодо припинення блокади Донбасу.

Читайте такожТука вважає, що правоохоронці мають карати організаторів блокади, а не її учасників

"Я закликаю Київ вжити негайних дієвих заходів щодо припинення транспортної та економічної блокади Донбасу. Нагадаю, що це питання неодноразово піднімалося на зустрічі контактної групи", — цитують Гризлова "РИА Новости".

"Насправді ми спостерігаємо, що блокада транспортного сполучення розширюється. Такі дії, фактично спрямовані на економічну і соціальну ізоляцію, неминуче ведуть до заходів у відповідь. Хочу нагадати, що Донбас — не анклав і не острів. Ми не можемо допустити гуманітарної та соціально-економічної катастрофи на територіях, населення яких перевищує населення ряду європейських країн", — стверджує Гризлов.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня воїни АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, по яких антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. За даними уряду, всі постачання було зупинено 10 лютого. Також учасники блокади заявляли про наміри перекрити всі залізничні шляхи та автосполучення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Товарна блокада окупованого Донбасу
Теги: #блокада#Гризлов