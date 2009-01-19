Гриценко думає, що головний газовий іспит - попереду

Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає загалом успішним урядовий візит до РФ у суботу, 17 січня. Про це він розповів сьогодні у ранковому ефірі радіо «Ера», повідомили УНІАН у прес-офісі депутата.

«Після більш ніж двох тижнів виснаженої війни, яка довела до точки кипіння відносини між Україною і Росією, і поставила на межу кризи понад 20 європейських держав, урядовий візит до РФ був загалом успішним, не дивлячись на те, що ми поки що мало про нього знаємо», - наголосив народний депутат. Він прогнозує, що на 90% контракт між НАК «Нафтогаз» і ват «Газпром» буде підписаний сьогодні.

Також А.ГРИЦЕНКО відзначив ще один, на його думку, позитивний результат переговорів – у постачанні газу до України і транзиті його до Європи не буде посередника "РосУкрЕнерго". «Для цієї компанії – це кінець успішної діяльності», - вважає парламентарій.

Народний депутат нагадав, що, як голова комітету, нещодавно направив до Антимонопольного комітету звернення з вимогою розібратися, чому представник «РосУкрЕнерго» Дмитро ФІРТАШ контролює 75% вітчизняного ринку розподілу газу.

Голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони спрогнозував середньорічну ціну на газ для України на рівні 250 доларів за кубометр.

«Звісно, ми зможемо конкретно говорити про ціну на газ тільки тоді, коли побачимо контракт, - зауважив він. - Очевидно, що неправі ті оглядачі, які прогнозують її на рівні 360-370 доларів за кубометр. Думаю, що середньорічна ціна становитиме 250 доларів за кубометр, або навіть нижче. Це випливає з обіцянки російської сторони, що ціна на газ для України буде на 20% нижчою від середньоєвропейської, а також із заяви президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА про те, що ціна на газ впаде в 2-2,5 рази».

Оцінюючи ситуацію останніх тижнів у газовій сфері, А.ГРИЦЕНКО відзначив: «Це була війна. Адже наслідки використання енергетичного важеля впливу співставні із застосуванням воєнних засобів. Наслідок повної зупинки постачання газу до будь-якої країни – падіння економіки, проблеми в соціальній сфері, недовіра до влади. Це була війна, в якій Росія була краще підготовлена в усіх напрямках, в тому числі і інформаційному».

Водночас А.ГРИЦЕНКО наголосив, що залишається питання, хто і на яких умовах проводитиме газові переговори на 2010 рік: «В розпал президентської кампанії це буде найбільший іспит для нас».