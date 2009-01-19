Гречка, шпроти, шоколадка - киянам знову роздають пайки Черновецького

У Києві Блок Леоніда Черновецького вкотре роздає продуктові набори.

Як повідомляє «Газета по-киевски» (№8 (1408)), днями на під`їздах будинків з`явилися оголошення про роздачу пайків. У оголошеннях частіше не вказано від кого набори, в них іноді написано, що це тільки для «пенсіонерів раніше 47-го року народження».

За інформацією видання, кореспондент якого побував за однією з вказаних у оголошеннях адрес, біля входу в приміщення на першому поверсі житлової будівлі висять списки будинків, жителів яких тут чекають. Всередині тільки голі бетонні стіни з банером «Блоку Черновецького», два столи й три роздавальники. Роздають те саме, що й рік тому: один кілограм гречки, один кілограм цукру, літрова пляшка соняшникової олії «Славія», банка згущеного молока, шпроти й шоколадка. Плюс газетка й листівка від Блоку Черновецького.

Житель Троєщини Михайло ВАСИЛЬЄВ розповів газеті, що останній раз ще перед виборами пайки давали. «З тих пір ані обіцяної доплати до пенсії (130 грн.) не бачили, ані продуктів. Нарешті згадали. Може, вибори намічаються?», - припустив він.

За даними КМДА, в Києві проживає до 800 тис. пенсіонерів і малозабезпечених.

Як розповіла виданню співголова фракції «Блок Черновецького» Алла ШЛАПАК, це новорічна акція Блоку.

«Роздача продуктових наборів йде вже другий тиждень. Щороку на новорічні свята ми проводимо благодійну акцію роздачі продуктових наборів, робимо це вже 14 років. Фінансує акцію особисто Леонід Михайлович (ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ), а організаційними обов`язками займається блок», - сказала вона.