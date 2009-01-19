Лукашенко хоче перевести транзит газу до Білорусі

Білорусь ініціює будівництво газопроводу «Ямал-Європа-2» для збільшення транзиту російського газу до Європи білоруською територією.

З відповідною ініціативою виступив прем`єр-міністр Білорусі Сергій СИДОРСЬКИЙ у ході пленарного засідання Московської міжнародної конференції з питань забезпечення доставки російського газу споживачам в Європі (стенограма виступу С.СИДОРСЬКОГО розміщена на офіційному сайті Ради міністрів Білорусі – УНІАН).

“Білорусь вважає, що з економічної точки зору найбільш ефективним є проект будівництва газопроводу «Ямал-Європа-2». Підкреслюю, що для реалізації цього проекту у нас вже є необхідна договірно-правова основа, вирішені питання землевідведення. Більш того, існує можливість введення другої нитки в експлуатацію окремими ділянками шляхом підключення до технологічних перемичок на першій нитці і, відповідно, поступового зростання транзиту російського природного газу вже в ході будівельних робіт і, таким чином, збільшення поставок газу до Європи в максимально короткі терміни», - сказав С.СИДОРСЬКИЙ.

Прем`єр-міністр Білорусі підкреслив, що білоруська сторона готова взяти на себе зобов`язання щодо погодження будівництва «Ямал-Європа-2» з Польщею і Німеччиною на користь транзиту російського газу.

“Білорусь не ставить під сумнів право Росії з прокладання нових маршрутів доставки енергоресурсів своїм європейським партнерам. Проте, ситуація, що склалася, показує, що додаткові надійні потужності для транзиту потрібні якнайскоріше», - вважає він.

С.СИДОРСЬКИЙ зазначив, що проекти «Північний потік» і «Південний потік», що розглядаються Російською Федерацією, можуть бути реалізовані не раніше 2012 року, а «Ямал-Європа-2» може бути введений в експлуатацію вже через 1-1,5 року при значно менших фінансових витратах. «Нашому союзнику – Росії - ми готові запропонувати максимально вигідні умови проекту будівництва газопроводу «Ямал-Європа-2». Переговори можна почати у будь-який час. Готові до відповідного діалогу і з європейськими партнерами», - заявив глава білоруського уряду.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня у Москві проходила Міжнародна конференція глав держав і урядів з питання поставок російського газу європейським споживачам.

У конференції брали участь делегації низки країн. Зокрема, вірменську делегацію очолював Президент Вірменії Серж САРГАСЯН, білоруську – прем`єр-міністр Білорусі С.СИДОРСЬКИЙ, делегацію Боснії і Герцеговини – голова Ради міністрів Боснії і Герцеговини Ніколо ШПІРИЧ, казахську делегацію – прем`єр-міністр Казахстану Карим МАХІМОВ, молдавську – прем`єр-міністр Молдови Зінаїда ГРЕЧАНА, сербську – прем`єр-міністр Сербії Мірко ЦВЕТКОВИЧ, турецьку – заступник прем`єр-міністра Туреччини Назим ЕКРЕН, чеську – міністр промисловості і торгівлі Чехії Мартін РЖИМАН, словацьку – міністр економіки Словаччини Любомир ЙАГНАТЕК.

Європейську комісію представляв комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС.