ГПУ повідомила про підозру екс-директору ДП "Укртрансхімаміак" Бондику

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

«ГПУ підозрює його в тому, що у 2007-2016 роках він обернув кошти держпідприємства на користь Амстердамського торгівельного банку», - написав Луценко.

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За його словами, «збитки попередньо складають 2,3 млн доларів. Рахунки самого В.Бондика заарештовані в Швейцарії».

Раніше УНІАН повідомляв, що колишньому генеральному консулу Грузії в Одесі Теймуразу Нішніанідзе повідомлено про підозру в заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах та в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.