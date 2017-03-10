ГПУ повідомила про підозру екс-директору ДП "Укртрансхімаміак" Бондику
22:21, 10 березня 2017Політика
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Генеральна прокуратура України повідомила про підозру колишньому директору державного підприємства «Укртрансхімаміак» Віктору Бондику.
Рахунки самого Бондика заарештовані в Швейцарії / Фото УНІАН
Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.
«ГПУ підозрює його в тому, що у 2007-2016 роках він обернув кошти держпідприємства на користь Амстердамського торгівельного банку», - написав Луценко.
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За його словами, «збитки попередньо складають 2,3 млн доларів. Рахунки самого В.Бондика заарештовані в Швейцарії».
Раніше УНІАН повідомляв, що колишньому генеральному консулу Грузії в Одесі Теймуразу Нішніанідзе повідомлено про підозру в заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах та в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.
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