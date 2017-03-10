Колишнього генконсула Грузії в Одесі підозрюють у відмиванні 4 мільйонів держкоштів

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

«Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за оперативного супроводження Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, повідомлено про підозру колишньому генеральному консулу Грузії у м. Одесса Нішніанідзе Т.Т. в заволодінні державними коштами у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, та в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України», - написала вона.

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Досудовим розслідуванням установлено, що Нішніанідзе, діючи за попередньою змовою з іншими працівниками консульства, у період з червня 2012 по листопад 2013 років надав до податкового органу України документи на відшкодування понад 17 млн грн податку на додану вартість (ПДВ) за нібито придбаний товар у фірмових брендових магазинах, які розташовані на території Києва та Одеси, що відповідно дає підставу повернення їм, як іноземцям, податку на додану вартість.

«Таким чином сумарна ціна «придбаних» працівниками консульства брендового одягу та інших товарів за власні кошти мала б складати понад 100 млн грн або більше 12 млн дол. США за відповідним курсом на той час. Безпосередньо собі Нішніанідзе Т.Т. заявив та отримав до відшкодування ПДВ у розмірі понад 4 млн грн. Указані кошти відшкодовувалися на його особистий рахунок та в подальшому зняті ним готівкою в банківських терміналах м. Одеси та м. Києва на власні цілі. При цьому частина ПДВ у розмірі майже 1 млн грн Нішніанідзе Т.Т. відшкодовано за здійснення покупок у періоди, в які той не перебував на території України та фізично придбавати жодних товарів не міг», - повідомила вона.

Наразі вирішується питання про обрання колишньому генеральному консулу Грузії в Одесі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.