Тимошенко зустрілася з Путіним

У Москві проходить зустріч прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і глави уряду Російської Федерації Володимира ПУТІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч Ю.ТИМОШЕНКО і В.ПУТІНА проходить в Будинку уряду РФ.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО прибула з робочим візитом до Москви для участі в церемонії підписання газових угод

Очікується, що під час візиту Ю.ТИМОШЕНКО спільно з главою уряду Російської Федерації В.ПУТІНИМ будуть присутні при підписанні контрактів між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» про прямі поставки російського газу в Україну, а також документів про умови транзиту російського газу територією України до країн Європи.