Посол Євросоюзу прогнозує скасування віз для українців до кінця червня
Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінґареллі прогнозує, що безвізовий режим України з Європейським Союзом набуде чинності до кінця червня.
Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН.
Таким чином дипломат відповів на питання, чи не будуть висунуті заперечення щодо надання Україні безвізового режиму з огляду на президентські вибори у Франції, перший тур яких відбудеться 23 квітня.
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"Я сподіваюсь, що ні. В принципі, рішення вже було прийнято у Брюсселі і зараз все виконується відповідно до плану. Безвізовий режим повинен набути чинності до кінця червня. Повинен", - заявив Мінґареллі.
Також посол поінформував про вимоги, яких українці з біометричними паспортами мають дотримуватися при перетині кордону країн Шенгенської зони після запровадження безвізового режиму з Євросоюзом.
"До них будуть ставитися як до будь-яких громадян третіх країн (не членів ЄС). Тому якщо представники прикордонного контролю матимуть деякі сумніви, вони можуть поставити декілька запитань про оплату будь-яких місць проживання, чи мають вони достатню кількість коштів з собою, і якщо вони не зможуть довести це, як у випадку з будь-яким громадянином з третіх країн, їм можуть відмовити у в’їзді. Але їх розглядатимуть як громадян з будь-якої третьої країни, яка має безвізовий режим з ЄС", - заявив Мінґареллі.
Повний текст інтерв'ю з послом Євросоюзу опублікований на сайті УНІАН.
Як повідомляв УНІАН, 9 березня Комітет з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європейського парламенту підтримав текст законодавчого акту щодо надання Україні безвізового режиму, який був погоджений в рамках міжінституційних переговорів.
Очікується, що Європарламент голосуватиме за безвіз для України 5 квітня.