Тимошенко подякувала Путіну за «особливі умови»

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО подякувала главі уряду Росії Володимиру ПУТІНУ за те, що Україні в 2009 році надано особливі умови формування ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила після підписання договору купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром».

«Я вдячна Володимиру Володимировичу, всій його команді за те, що вони знайшли можливість для України в 2009 році зробити ще особливі умови – це 20% знижки на газ, порівняно зі світовими цінами. Це дає Україні ще рік запасу часу попрацювати над системою диверсифікації використання енергоносіїв і зробити все так, щоб Україна відчувала, що світова ціна на газ вимагає абсолютно іншого ставлення до споживання енергоресурсів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона підкреслила, що тариф на транзит, який залишиться незмінним, – на рівні 2008 року – є рентабельним і нормальним для України, «тому що ціна на газ нижче світової, тобто ми знайшли компроміс, це дуже важливо», зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 січня, заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що середньорічна ціна за газ для України в 2009 році, згідно з домовленістю керівництва ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», може становити менше 250 доларів за тисячу кубометрів.