Справа Насірова: активісти пікетують будівлю суду (фото)

Понад сотня активістів пікетує будівлю Апеляційного суду Києва, де розглядається скарга на запобіжний захід відстороненому від посади голови Державної фіскальної служби України Роману Насірову. Як передає кореспондент УНІАН, серед них учасників акції, зокрема, молодь з Цивільного корпусу «Азов», бійці АТО.

Крім того, в фойє суду проходить акція під назвою "Почекун рішення суду". Декілька десятків осіб, переважно студентського віку, сидять на різнокольорових кріслах-мішках і очікують на рішення суду.

Тим часом у судовому засіданні завершилася стадія висловлення клопотань. Зараз виступають адвокати Насірова.

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Як повідомляв УНІАН, 7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 30 квітня, з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура в апеляційному порядку вимагає збільшити розмір застави Насірову до 2 млрд грн.

Довідка УНІАН. 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро України вручили Насірову повідомлення про підозру вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що голова ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Протягом зазначеного періоду Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов'язань зазначених підприємств, які не мали на це законних підстав і не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.