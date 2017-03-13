У МЗС вимагають від Росії звільнити затриманих на адмінкордоні з Кримом правозахисників

У Міністерстві закордонних справ України вимагають від Російської Федерації звільнити затриманих на адміністративному кордоні з анексованим Кримом українських правозахисників Ольгу Скрипник та Володимира Чекригіна.

Про це речник МЗС Мар'яна Беца повідомила у Twitter.

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«РФ продовжує порушувати права людини. Тиск на правозахисників є неприпустимим. Вимагаємо звільнення українських громадян», - написала Беца.

Як повідомляв УНІАН, за даними голови Центру інформації про права людини Тетяни Печончик, сьогодні, 13 березня, співробітники ФСБ РФ затримали на адмінкордоні з окупованим Кримом двох представників Кримської правозахисної групи. «ФСБ затримала в нейтральній зоні на пункті пропуску Каланчак правозахисників, представників Кримської правозахисної групи Crimean Human Rights Group Ольгу Скрипник і Володимира Чекригіна», - повідомила вона.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба має намір поінформувати РЄ про затримання правозахисників.