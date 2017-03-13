ФСБ затримала на адмінкордоні з окупованим Кримом двох українських правозахисників

14:20, 13 березня 2017
Суспільство
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ФСБ РФ затримала на адмінкордоні з окупованим Кримом двох представників Кримської правозахисної групи, які збирались провести моніторинг пунктів пропуску, повідомила голова Центру інформації про права людини Тетяна Печончик.

Фотоиллюстрация / REUTERS

«ФСБ затримала в нейтральній зоні на пункті пропуску Каланчак правозахисників, представників Кримської правозахисної групи Crimean Human Rights Group Ольгу Скрипник і Володимира Чекригіна», - заявила вона на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, правозахисники поїхали на адмінкордон з окупованим Кримом, аби провести моніторинг пунктів пропуску з українського боку.

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Теги: #Крим#правозахисники#ФСБ РФ