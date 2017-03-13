ФСБ затримала на адмінкордоні з окупованим Кримом двох українських правозахисників
14:20, 13 березня 2017Суспільство
1977 0
ФСБ РФ затримала на адмінкордоні з окупованим Кримом двох представників Кримської правозахисної групи, які збирались провести моніторинг пунктів пропуску, повідомила голова Центру інформації про права людини Тетяна Печончик.
Фотоиллюстрация / REUTERS
«ФСБ затримала в нейтральній зоні на пункті пропуску Каланчак правозахисників, представників Кримської правозахисної групи Crimean Human Rights Group Ольгу Скрипник і Володимира Чекригіна», - заявила вона на своїй сторінці у Facebook.
Читайте такожУ Криму окупанти продовжили арешт Захтею, обвинуваченому в підготовці "диверсій"
За її словами, правозахисники поїхали на адмінкордон з окупованим Кримом, аби провести моніторинг пунктів пропуску з українського боку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter