ФСБ затримала на адмінкордоні з окупованим Кримом двох українських правозахисників

«ФСБ затримала в нейтральній зоні на пункті пропуску Каланчак правозахисників, представників Кримської правозахисної групи Crimean Human Rights Group Ольгу Скрипник і Володимира Чекригіна», - заявила вона на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, правозахисники поїхали на адмінкордон з окупованим Кримом, аби провести моніторинг пунктів пропуску з українського боку.