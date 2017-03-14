У Вінниці під будівлею СБУ запалили шини (фоторепортаж)

Станом на 22:30 під Управлінням СБУ у Вінницькій області залишаються кількадесят пікетувальників: запалили шини та вимагають звільнити затриманих на 16 редуті учасників блокади.

Про це із місця події передає кореспондентка Vlasno.info.

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Напередодні відбулася розмова із заступником начальника Управління. Він запевнив, що найближчими часом затриманих відпустять.

"Зараз із затриманими відбуваються певні заходи, потім їх всіх відпустять, в тому числі — вінничан. Всіх їх повернуть додому", – зазначив заступник начальника УСБУ Роман Лех.

Пікетувальники висунули ультиматум до обласної СБУ: до 10 ранку 14 березня звільнити 43 затриманих на блокаді.

Пікетувальники залишаються у центрі Вінниці, працює режим "вільного мікрофону".