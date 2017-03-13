У мережі з’явилося відео розгону редуту блокувальників біля Кривого Торця

Відповідні відеозаписи оприлюднено на каналі YouTube «Long Live Ukraine!!!»

На роликах можна побачити дії силовиків на місці блокади біля Кривого Торця.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня учасники блокади заявили, що представники Служби безпеки України та Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) захопили редут в Кривому Торці. Ця заява з’явилася після того, як радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт у коментарі УНІАН спростовував причетність співробітників спецслужби до штурму активістів блокади ОРДЛО в Кривому Торці.

Читайте такожАваков: всі затримані в Кривому Торці живі і здорові

Він запевнив, що служба безпеки України не має стосунку до жодних штурмів. «Навколо блокади вже дуже багато всього і сказано, і зроблено. Для нас найголовніше, щоб ми зберегли Україну. Тому будь-які дії, пов'язані з блокадою і безпосередньо з блокуванням переміщення вантажів, мають бути послідовними і дуже продуманими», - наголосив радник голови СБУ.

Пізніше у поліції повідомили, що силовики затримали і доставили для опитування в райвідділи 43 людини, які блокували шляхи поблизу Кривого Торця Донецької області.