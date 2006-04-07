З 11 по 14 квітня 2006 року в Міжнародному виставковому центрі (Київ, Броварський пр-т., 15) відбудеться 10-й міжнародний Форум товарів та послуг для дітей BABY EXPO 2006, організатором якого є виставкова компанія "АККО Інтернешнл".

Впродовж 10 років BABY EXPO є найбільшим в Україні виставковим заходом дитячої тематики.

Форум проводиться за підтримки Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту, і включений до плану заходів з підготовки та проведення Року захисту прав дитини в Україні.

Під час роботи виставки буде проведена благодійна акція „Маленькі українці потребують дорослої допомоги” зі збору коштів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, які виховуються в українських дитячих будинках та школах-інтернатах. Організатором акції є Християнський дитячий фонд – нерелігійна громадська організація, яка діє в Україні з 1997 року.

Свій перший ювілей BABY EXPO відзначає з розмахом: 8 тис. кв.м , 225 учасників з 10 країн.

Структурно виставка розбита на три секції: “Baby Toys”, “Baby Fashion” і “Baby & Mother Health”.

Перша з них, “Baby Toys”, включає, перш за все, велику різноманітність ігор та іграшок для різного віку, товари для школи і творчості, спорттовари, а також вуличне та ігрове обладнання. В рамках виставки ось вже третій рік проводиться національний конкурс "Краща іграшка року", який стимулює вітчизняне виробництво традиційних і розвиваючих іграшок. Вироби-переможці успішно конкурують з іноземною продукцією, а деякі з них – унікальні і рекомендовані як дидактичний матеріал для використання в дитячих заходах України.

В секції “Baby Fashion”, що поєднала найбільшу кількість учасників, представлений повний спектр дитячого одягу та взуття – для новонароджених, спортивний, святковий, трикотаж, шкільна форма тощо. Вперше в рамках виставки пройдуть покази промислових колекцій дитячого одягу вітчизняного та іноземного виробництва, а також авторських арт-колекцій. На покази запрошені представники торгових організацій, універмагів, спеціалізованих магазинів для дітей і оптові покупці. “Baby Fashion” доведе, що дитячий одяг має бути не лише зручним, але й стильним, підкреслюючи індивідуальність дитини і розвиваючи гарний смак.

На стендах секції “Baby & Mother Health” представлені: харчування для дітей від народження до 5 років, засоби гігієни, косметика, товари і аксесуари для новонароджених, а також товари для майбутніх мам та годувальниць. Погодьтесь, все-таки тішить, що жінка в такий приємний, але непростий період життя має можливість вести активну діяльність, залишаючись при цьому модною і красивою. В цей же розділ включені дитячі меблі, коляски, спеціалізована література з догляду і виховання дітей.

На відкритій території перед виставковим центром буде працювати торгова площадка, де можна придбати товари, що сподобались.