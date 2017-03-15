Львівська облрада завтра проведе позачергову сесію через затримання учасників блокади Донбасу

У Львові завтра, 16 березня, у зв’язку з масовим затриманням учасників торгової блокади Донбасу на станції Кривий Торець на Донеччині, скликається позачергова сесія обласної ради.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, на розгляд депутатів буде винесено питання про звернення до керівництва країни щодо неприпустимості силового розгону торговельної блокади ОРДЛО та мирного врегулювання суспільно-політичної ситуації, яка склалася в Україні.

Засідання розпочнеться о 10.00. Також на сесію запросять керівництво ОДА та силових структур регіону.

«Крім того, депутати закликали громадськість прийти в четвер під стіни обласної ради і допомогти провладній більшості прийняти звернення, які сьогодні вимагає більшість українців», - повідомляє прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня поліція затримала 45 учасників торгової блокади на станції Кривий Торець у Донецькій області. Станом на ранок 14 березня, всіх затриманих активістів відпустили. При цьому в поліції відзначили, що жоден з учасників блокади не має тілесних ушкоджень.

Через затримання учасників торгової блокади у низці міст України відбулися акції протесту. Зокрема на Майдан Незалежності в Києві вийшли кілька сотень людей з вимогою звільнення активістів. У Луцьку мітингувальники зайняли приміщення облдержадміністрації. У Вінниці біля будівлі Управління Служби безпеки України мітингувальники запалили шини.

Вранці, 14 березня, у поліції повідомили, що всіх затриманих учасників блокади відпустили.