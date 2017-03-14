Як проходив нічний мітинг на Майдані (фоторепортаж)

01:40, 14 березня 2017
Політика
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Учасники мітингу вимагали звільнити затриманих "блокадників".

У Києві кількох сотень прихильників блокади торгівлі з окупованими регіонами Донбасу провели мітинг.

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Вони критикували дії силовиків, які раніше затримали 43 блокадників, а також вимагали звільнити затриманих і припинити, як вони заявляли, торгівлю з окупованими територіями.

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