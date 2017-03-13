У Луцьку десятки людей захопили ОДА з вимогою звільнити затриманих блокувальників (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, понад 80 ветеранів АТО, волонтерів, громадських активістів відгукнулися сьогодні на заклик депутата Луцької міської ради Миколи Собуцького у Facebook і зібралися біля приміщення ОДА.

Активісти вимагають у голови облдержадміністрації, керівників поліції та УСБУ області пояснень через штурм силовиками блокувальників в Кривому Торці.

Акція триває вже кілька годин. Її учасники наразі перебувають як в приміщенні ОДА, так і під її стінами. Найголовніша з вимог активістів, яку вони озвучили голові облдержадміністрації Володимиру Гунчику, начальнику ГУ Наполіції в області Петру Шпизі та начальнику УСБУ в області Юрію Фелонюку, – звільнити затриманих учасників блокади на Донеччині.

Окрім цього, активісти вимагають звільнити з посади заступника глави Нацполіції В'ячеслава Аброськіна та висловити офіційну підтримку блокади.

"Я з Порошенком був, є і буду. Подобається вам це чи не подобається. І в гроб з ним ляжу", - заявив Володимир Гунчик у відповідь на вимоги активістів, передають "Волинські новини".

Станом на 22.00 представники влади не висловили своєї позиції щодо ситуації в Кривому Торці. Гунчик, Шпига та Фелонюк пішли на консультацію.

Активісти заявили, що не залишать приміщення облдержадміністрації, поки не звільнять затриманих.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у «Штабі блокади торгівлі з окупантами» заявили, що затриманих активістів на редуті у Кривому Торці відвезли до поліції. За інформацією народного депутата із фракції ВО «Батьківщина» Ігоря Луценка, правоохоронцями затримано близько 30 учасників акції.

***Раніше учасники блокади заявили, що представники Служби безпеки України та Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) захопили редут в Кривому Торці. Ця заява з’явилася після того, як радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт у коментарі УНІАН спростовував причетність співробітників спецслужби до штурму активістів блокади ОРДЛО в Кривому Торці.

Він запевнив, що служба безпеки України не має стосунку до жодних штурмів. «Навколо блокади вже дуже багато всього і сказано, і зроблено. Для нас найголовніше, щоб ми зберегли Україну. Тому будь-які дії, пов'язані з блокадою і безпосередньо з блокуванням переміщення вантажів, мають бути послідовними і дуже продуманими», - наголосив радник голови СБУ.