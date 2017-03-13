У Луцьку десятки людей захопили ОДА з вимогою звільнити затриманих блокувальників (фото, відео)
У Луцьку до сотні протестувальників, які перебувають під Волинською облдержадміністрацією та в приміщенні будівлі, вимагають звільнити затриманих учасників торгової блокади на Донеччині.
Як передає кореспондент УНІАН, понад 80 ветеранів АТО, волонтерів, громадських активістів відгукнулися сьогодні на заклик депутата Луцької міської ради Миколи Собуцького у Facebook і зібралися біля приміщення ОДА.
Активісти вимагають у голови облдержадміністрації, керівників поліції та УСБУ області пояснень через штурм силовиками блокувальників в Кривому Торці.
Акція триває вже кілька годин. Її учасники наразі перебувають як в приміщенні ОДА, так і під її стінами. Найголовніша з вимог активістів, яку вони озвучили голові облдержадміністрації Володимиру Гунчику, начальнику ГУ Наполіції в області Петру Шпизі та начальнику УСБУ в області Юрію Фелонюку, – звільнити затриманих учасників блокади на Донеччині.
Окрім цього, активісти вимагають звільнити з посади заступника глави Нацполіції В'ячеслава Аброськіна та висловити офіційну підтримку блокади.
"Я з Порошенком був, є і буду. Подобається вам це чи не подобається. І в гроб з ним ляжу", - заявив Володимир Гунчик у відповідь на вимоги активістів, передають "Волинські новини".
Станом на 22.00 представники влади не висловили своєї позиції щодо ситуації в Кривому Торці. Гунчик, Шпига та Фелонюк пішли на консультацію.
Активісти заявили, що не залишать приміщення облдержадміністрації, поки не звільнять затриманих.
Читайте такожБлокадники заявили про штурм редуту у Кривому Торці: заїхали невідомі на БТРах
Як повідомляв УНІАН, раніше у «Штабі блокади торгівлі з окупантами» заявили, що затриманих активістів на редуті у Кривому Торці відвезли до поліції. За інформацією народного депутата із фракції ВО «Батьківщина» Ігоря Луценка, правоохоронцями затримано близько 30 учасників акції.
***Раніше учасники блокади заявили, що представники Служби безпеки України та Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) захопили редут в Кривому Торці. Ця заява з’явилася після того, як радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт у коментарі УНІАН спростовував причетність співробітників спецслужби до штурму активістів блокади ОРДЛО в Кривому Торці.
Він запевнив, що служба безпеки України не має стосунку до жодних штурмів. «Навколо блокади вже дуже багато всього і сказано, і зроблено. Для нас найголовніше, щоб ми зберегли Україну. Тому будь-які дії, пов'язані з блокадою і безпосередньо з блокуванням переміщення вантажів, мають бути послідовними і дуже продуманими», - наголосив радник голови СБУ.