Брат Парасюка звинуватив поліцію у фальсифікації його свідчень
16:51, 15 березня 2017Політика
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Також він розпові про тиск на нього під час допиту.
Таку ж інформацію розповсюдив "Штаб блокади" / facebook.com/parasyuk
Двоюрідний брат народного депутата Володимира Парасюка заявляє, що працівники поліції підробили його покази.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
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"Вчора разом з побратимами я був затриманий та побитий донецькою поліцією. Під час допиту поліцейські тиснули на мене, а також підробили мої покази", - написав він,додавши, що протоколи поліції підроблені.
Цю ж інформацію потім розповсюдили у "Штабі блокади".
Як повідомляв УНІАН, Аброськін виклав відео, на якому родич Парасюка розповів про виплати за участь у блокаді.
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