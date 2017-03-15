Брат Парасюка звинуватив поліцію у фальсифікації його свідчень

Двоюрідний брат народного депутата Володимира Парасюка заявляє, що працівники поліції підробили його покази.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Вчора разом з побратимами я був затриманий та побитий донецькою поліцією. Під час допиту поліцейські тиснули на мене, а також підробили мої покази", - написав він,додавши, що протоколи поліції підроблені.

Цю ж інформацію потім розповсюдили у "Штабі блокади".

Як повідомляв УНІАН, Аброськін виклав відео, на якому родич Парасюка розповів про виплати за участь у блокаді.