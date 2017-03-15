Аброськін виклав відео, на якому родич Парасюка розповів про виплати за участь у блокаді

Про це повідомив заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні, 15 березня 2017 року, Олексій Парасюк, двоюрідний брат народного обранця, надав свідчення слідчим поліції Донеччини: 500 грн за два дні та «все включено». Ось така ціна ідейним лозунгам блокади», - написав Аброськін.

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У свою чергу, у штабі торгової блокади називають фейком інформацію про брата Парасюка.

Про це йдеться у заяві «Штабу блокади торгівлі з окупантами Львів», яка оприлюднена на його сторінці у Facebook.

«Увага! Чергова брехня від МВС! Поширена інформація про брата Володимира Парасюка - фейк! Покази Олексія Парасюка, який вчора був побитий та затриманий Донецькою поліцією, сфабриковано!!!», - наголосили у штабі.

Як повідомляв УНІАН, увечері 14 березня на блокпосту в Слов'янську під час перевірки документів стався конфлікт між правоохоронцями та Парасюком і прихильниками блокади, які рухалися колоною в складі 13 автомобілів. В результаті конфлікту сім поліцейських дістали тілесні ушкодження.

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Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Як відомо, наприкінці січня 2017 року ветерани АТО і деякі народні депутати, в тому числі Парасюк і Семен Семенченко ініціювали блокаду залізничних переходів, якими вугілля марки антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. За даними уряду, всі поставки вугілля було зупинено 10 лютого.

Також учасники блокади заявляли про наміри перекрити всі залізничні станції та автодороги на лінії розмежування до виконання їхніх основних вимог: звільнення українських полонених і прийняття закону «Про тимчасово окуповані території».

Крім того, учасники акції заявляли, що планують взяти «під ефективний український контроль» всі 8 основних залізничних прикордонних переходів, через які ведеться торгівля з Росією.