Коаліція пропонує Сироїд написати заяву на звільнення

Виступ співробітників Національної поліції у парламенті був законною доречною ініціативою депутатів, віце-спікер Сироїд має дотримуватися Регламенту й бути над вузькопартійними інтересами “Самопомочі”.

Про це йдеться у заяві парламентських фракцій коаліції "Європейська Україна" у Верховній Раді, опублікованій на сайті "Народного фронту".

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"Коаліція обурена неправомірною поведінкою заступника Голови Верховної Ради Оксани Сироїд на ранковому пленарному засіданні 15 березня. Головуючи, пані Сироїд не поставила на голосування ініціативу трьох фракцій про виступ з трибуни військовослужбовців Національної поліції, на яких організував напад В. Парасюк. На підтримку цієї ініціативи виступили три фракції парламенту. Тож головуючий, відповідно до Регламенту ВР, був зобов’язаний винести її на розгляд народних депутатів, і – у випадку 150 голосів “за”, - надати слово запрошеним. Це законна практика, яка завжди застосовувалася у Верховній Раді України", - йдеться у заяві.

У коаліції вважають, що у діях віце-спікера Сироїд "не можна не помітити політичного підтексту".

"Парламентарі запросили поліцейських для виступу, щоби вислухати іншу сторону конфлікту, який відбувся в ніч з 14 на 15 березня в зоні АТО. Цей конфлікт зі стріляниною є очевидним наслідком деструктивної кампанії, розгорнутої депутатами від “Об’єднання “Самопоміч”. Оксана Сироїд теж представниця “Самопомочі”. Однак, після обрання заступником Голови ВР вона мусила вийти з партії й відмовитися від захисту вузькопартійних інтересів. На жаль, сьогодні ми не побачили від пані Сироїд її посадової політичної незалежності. Не побачили, щоб Оксана Іванівна сприяла парламентському контролю над правоохоронцями через заслуховування свідчень гвардійців", - наголошується в заяві.

Як вважають у коаліції, такі дії віце-спікера є підставою для звільнення із займаної посади.

"Вважаємо, що вона сама повинна написати заяву та піти з займаної посади", - наголосили у коаліції.