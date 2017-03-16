У Кремлі виключили можливість проведення повторного референдуму в окупованому Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Його запитали, в ситуації, коли українське питання є серйозною перешкодою до нормалізації відносин РФ і Заходу, чи готовий Кремль до якоїсь угоди щодо Криму з США, зокрема, чи може він погодитися провести другий референдум в обмін на зняття санкцій.

Читайте такожУ Криму окупанти вивезли в поле затриманого у середу татарина і змусили рити собі яму – Чубаров

На що Пєсков відповів: «Ні, не може. Про це не може бути й мови».

Як повідомляв УНІАН, посольство України в Британії очікує від члена Палати лордів Річарда Белфа пояснень щодо заяви про Крим. В інтерв'ю російському виданню "Известия" лорд заявив, що окупований Крим є "історичною частиною Росії" і що Москва "виконала волю кримчан шляхом повернення півострова".

"Весь цивілізований світ, в тому числі всі провідні міжнародні організації, вже визнали факт, що Росія грубо і боягузливо анексувала Крим, в якому в даний час здійснює систематичні порушення прав людини, намагаючись знищити ідентичність українців і корінного народу півострова - кримських татар", - заявили у посольстві.