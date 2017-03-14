Британський лорд назвав окупований Крим "історичною частиною Росії": посольство України чекає пояснень

Про це йдеться у повідомленні на сайті Посольства України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

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У дипломатичному представництві повідомили, що взяли до уваги твердження Белфа в інтерв'ю російському виданню "Известия" про те, що окупований Криму є "історичною частиною Росії" і що Москва "виконала волю кримчан шляхом повернення півострова".

У зв'язку з цим українські дипломати заявили, що зв'язалися з офісом лорда Белфа, аби отримати підтвердження сказаних слів або спростування хибних приписувань.

"Тим часом, ми хотіли би відзначити, що увесь цивілізований світ, в тому числі усі провідні міжнародні організації, вже визнали факт, що Росія брутально та боягузливо анексувала Крим, у якому нині здійснює систематичні порушення прав людини, намагаючись знищити ідентичність українців та корінного народу півострова - кримських татар", - заявили в посольстві.

Дипломати також вирішили нагадати про численні заяви прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей та державного секретаря у закордонних справах і справах Співдружності Сполученого Королівства Бориса Джонсона, що "Крим - це Україна" і що "Росія повинна повернути півострів", а також те, що "санкції проти Росії повинні залишатися чинними".