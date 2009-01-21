Прокуратура виявила, що Черновецький порушив Конституцію

Прокуратурою столиці внесено припис Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ на проект розпорядження щодо встановлення тарифів на платні послуги у медичних закладах Києва.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, припис внесено за результатами перевірки щодо додержання вимог ст. 49 Конституції України та Закону«Основи законодавства України про охорону здоров’я» під час розроблення проекту розпорядження від 23 грудня 2008 Київської міської державної адміністрації «Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються лікувально-профілактичними державними і комунальними закладами охорони здоров’я».

Прокуратура вимагає від мера столиці усунути виявлені порушення та привести рішення у відповідність до вимог постанови Кабінету міністрів України від 17 вересня 1998 року №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти», перелік платних послуг, що надається лікувально-профілактичними державними і комунальними закладами охорони здоров’я.

Як з’ясувалося, до переліку платних послуг, що надаються лікувально-профілактичними закладами столиці, фактично включено лікувально-медичну, профілактичну та інші види медичної допомоги, яка відповідно до ч. 3 ст. 49 Конституції та ст. 7 Закону «Основи законодавства України про охорону здоров’я» у таких закладах повинна надаватися безоплатно.

Разом з тим, Київською міською державною адміністрацією у додатках до проекту регуляторного акту, в порушення зазначеної вище постанови Кабміну про платні послуги, не лише значно розширено перелік платних послуг, які можуть надаватися лікувально-профілактичними закладами, а й до нього внесено ті медичні послуги, ненадання яких безоплатно може завдати істотної шкоди здоров`ю хворих.

Більше того, у порушення ст. 25 Закону «Основи законодавства України про охорону здоров’я» проектом розпорядження не враховано інтереси соціально незахищених верств населення та пільгових категорій громадян, зазначається у повідомленні прокуратури.

Довідка УНІАН. Проектом регуляторного акта, підготовленого Головним управлінням КМДА з питань цінової політики “Про встановлення тарифів на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні та комунальні заклади охорони здоров’я (від 26.12.2008)” пропонується встановити тарифи на платні послуги, що їх надають: Київський міський психоневрологічний диспансер № 3; Центральна районна поліклініка Голосіївського району м.Києва; Київська міська наркологічна клінічна лікарня «Соціотерапія»; Київський міський центр судово-психіатричної експертизи; Київська міська студентська поліклініка та Київський міський консультативно-діагностичний центр.

Документ оприлюднено на сайті міської влади, згідно з законодавством, для ознайомлення та внесення пропозицій та зауважень від мешканців столиці та фахівців.