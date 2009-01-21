Тимошенко каже, що для людей газ не має дорожчати, але вирішує не вона...

Немає жодних підстав для підвищення ціни на газ для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на прес-конференції після засідання Кабміну прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО.

“Уряд вважає, що немає жодних підстав для підвищення ціни на газ для населення”, – зазначила вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що ціну на газ для населення встановлює Національна комісія регулювання електроенергетики.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня голова Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) Валерій КАЛЬЧЕНКО відправив на адресу Кабінету Міністрів України лист, в якому розглядає можливість спрощення диференціації роздрібних цін на газ для населення і планує їх поетапне підвищення з лютого.

Згідно з документом, комісія, зокрема, пропонує розділити споживачів на 2 групи: споживачі, що використовують газ для приготування їжі і підігрів води (перша група), і так звані комплексні споживачі, що використовують природний газ також для опалення (друга група). При цьому ціну на газ для другої групи пропонується прирівняти до ціни на газ, що відпускається підприємствам комунальної теплоенергетики.

(Нагадаємо, на даний час діє 4-рівнева схема диференціації роздрібних цін на газ для населення, в основу якої встановлені річні обсяги споживання газу побутовими абонентами – УНІАН)

У листі пропонується провести підвищення роздрібних цін на газ для населення в 2 етапи – з 1 лютого і з 1 травня.

На першому етапі вартість газу для споживачів першої групи пропонується підвищити на 25% - до 618,75 грн. за тис. куб. м, для споживачів другої групи (комплексні) – встановити на рівні 872,78 грн. тис. куб. м (на рівні ціни, встановленої для підприємств ТКЕ).

На другому етапі вартість газу для споживачів першої групи пропонується знову підвищити на 25% до 773,44 грн. за тис. куб. м, для споживачів другої групи (комплексні) – встановити на рівні 1273 грн. тис. куб. м. Таку ж ціну на газ з 1 травня пропонується встановити для теплокомуненерго.

Нагадаємо, в 2008 році НКРЕ двічі переглядала диференційовані роздрібні ціни на газ для населення. Останнє підвищення на 35% набуло чинності з 1 грудня.