Тимошенко вимагає від Ющенка голову Стельмаха

Уряд сьогодні на засіданні прийняв заяву, в якій звертається до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з вимогою негайної відставки Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Розділяючи позицію Верховної Ради й враховуючи, що подальша дестабілізація ситуації на грошовому ринку України є загрозою національній безпеці країни, добробуту населення, конкурентоспроможності цілих секторів вітчизняної економіки, Кабінет міністрів України звертається до вас, Вікторе Андрійовичу, з пропозицією терміново внести до Верховної Ради подання про звільнення голови Національного банку України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, кожен подальший день роботи Нацбанку під керівництвом В.СТЕЛЬМАХА поглиблює кризу в країні. «Через відсутність системних заходів і продуманої довгострокової політики з боку голови та правління Національного банку відбулося найбільше в світі падіння вартості національної валюти – більш ніж на 50%, це ЧП! Як наслідок, розгортаються спонтанні інфляційні процеси, знецінюються доходи людей, банки стають на межу виживання, розбалансуються бюджети, стає неможливим повернення валютних кредитів, банкрутує малий і середній бізнес, кредити стають недоступними й внаслідок всього цього знищується економіка країни», - додала прем`єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що відповідну заяву уряду прийнято сьогодні на засіданні більшістю голосів. Водночас прем`єр-міністр не уточнила кількість міністрів, які не підтримали цей документ. «Це закрита інформація», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово звинувачувала керівництво НБУ в корупції, махінаціях, непрозорому рефінансуванні комбанків і девальвації гривні й вимагала відставки В.СТЕЛЬМАХА.

26 грудня 2008 року Верховна Рада ухвалила постанову, в якій визнала роботу НБУ в період фінансової кризи такою, що не забезпечила стабільність національної грошової одиниці, й виразила недовіру голові та правлінню Нацбанку.

Парламент також звернувся з вимогою до Президента України невідкладно внести подання про звільнення В.СТЕЛЬМАХА з посади голови НБУ, а також внести на розгляд ВР кандидатуру на цю посаду.

Сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що фракція БЮТ почала збір підписів народних депутатів для проведення позачергової сесії Верховної Ради для розгляду питання про рефінансування комерційних банків Національним банком України.