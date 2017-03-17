Росія передала Україні 12 ув'язнених з окупованого Криму

Російська Федеральна служба виконання покарань передала українській стороні 12 громадян України, які відбували покарання у Криму на момент його окупації. Про це повідомляється на сайті уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

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Згідно з повідомленням, передача кримських в’язнів відбулася у селі Гоптівка Харківської області – пункті пропуску через державний кордон України з РФ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Пєтухов інформував, що Росія погодилася передати Україні 12 в’язнів із Криму.

«Одразу уточнюю, що це не є політв'язні. Це люди, які були засуджені українськими судами, але вони, як і всі громадяни України, мають право повернутися на територію України», - зазначив Пєтухов.