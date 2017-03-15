ЄП нагадає Росії про незаконність анексії Криму і закличе звільнити всіх українських політв’язнів

Про це йдеться у спільному проекті резолюції, підготовленому всіма політичними групами Європарламенту, передає власний кореспондент УНІАН. Документ буде винесений на голосування у четвер.

«ЄП підтримує суверенітет, незалежність, єдність та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах та рішуче знову засуджує незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Росією; повністю підтримує тверду і стійку рішучість ЄС та його держав-членів не визнавати цю анексію, а також підтримує прийняті стосовно цього обмежувальні заходи», - йдеться в проекті.

В ЄП пропонують нагадати про те, що ситуація з правами людини на Кримському півострові значно погіршилася, а порушення свободи слова та примусове введення російського громадянства стали систематичними, основні права і свободи людини не гарантовані.

«ЄП засуджує дискримінаційну політику, яка застосовується так званою владою проти, зокрема, етнічних татар Криму, порушує їх права власності, посилює залякування цієї спільноти і тих, які виступають проти російської анексії», - зазначається в проекті.

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У цьому зв’язку в проекті резолюції міститься заклик до Росії «звільнити без подальших зволікань всіх незаконно і безпідставно затриманих громадян України, як в Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України, а також забезпечити їх безпечне повернення». Зокрема, в резолюції згадані Микола Карпюк, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, Ахтем Чийгоз, Вадим Сірук, Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Ремзі Меметов, Енвер Мамутов, Артур Панов, Євген Панов, Роман Сущенко, Емір-Усеин Куку та інші, яким має бути дозволено, у тому числі Миколі Семені, вільно пересуватися.

ЄП пропонується підкреслити, що рішення Російської Федерації від 21 березня 2014 року анексувати Крим залишається незаконним, і рішуче засудити подальше рішення російської влади дати всім жителям Криму російські паспорти.

«ЄП нагадує Росії, як окупаційній владі з ефективним контролем над Кримом і пов'язаній міжнародним гуманітарним правом і нормами міжнародного права в галузі прав людини, її зобов'язання щодо забезпечення захисту прав людини на півострові і закликає російську владу надати безперешкодний доступ до Криму міжнародним організаціям та незалежним експертам ОБСЄ, ООН та Ради Європи, а також засобам масової інформації та неурядовим організаціям і правозахисникам», - прописано в проекті резолюції.

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В ЄП також вважають, що права кримських татар були серйозно порушені в результаті заборони діяльності Меджлісу. «ЄП рішуче повторює свій заклик негайно скасувати відповідне рішення та його наслідки; висловлює жаль у зв'язку з кримінальним переслідуванням і погрозами арештом лідерам Меджлісу, таким, як Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров», - зазначається в проекті.

ЄП пропонується нагадати російській владі, що, незважаючи на незаконність анексії Криму, Росія де-факто несе повну відповідальність за підтримання правопорядку в Криму і захист кримських громадян від свавілля судових або адміністративних заходів.

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«ЄП висловлює серйозне занепокоєння з приводу численних достовірних повідомлень про випадки зникнення, тортури і систематичне залякування місцевих жителів, які виступають проти анексії Криму, і закликає Росію негайно припинити практику переслідування та ефективно розслідувати всі випадки порушень прав людини, в тому числі, насильницькі зникнення, довільні затримання, тортури і жорстоке поводження з затриманими, а також поважати основні свободи всіх жителів, включаючи свободу вираження думок, релігії або переконань, а також право на свободу мирних зібрань; закликає негайно розслідувати всі випадки зникнень та викрадень в період окупації Криму, включаючи випадок Ервіна Ібрагімова», - йдеться в проекті резолюції.

Разом з тим, ЄП має намір в рівній мірі підкреслити необхідність для України забезпечити захист прав і потреб внутрішньо переміщених громадян України, в тому числі, їх право голосу і користування повним юридичним і адміністративним захистом в своїй країні.

В ЄП також вважають за необхідне закликати ЄС до підтримки українських та кримськотатарських медіа-проектів для Криму та до захисту українських і кримськотатарських шкіл і інших ініціатив, спрямованих на захист їх культурної спадщини.