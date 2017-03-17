Власників "паспортів Л/ДНР" не пускатимуть до Євросоюзу

У Європейському Союзі знову заявили, що не визнають "документи", видані "ЛНР" та "ДНР", і не пускатимуть їх власників до країн спільноти. Про це сьогодні у Брюсселі сказала речник Європейської служби зовнішньої дії Майя Косьянчич.

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Вона нагадала, що це питання на зустрічі в Мюнхені у лютому обговорювали високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федеріка Могеріні та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

"Ми вважаємо, що цей указ (підписаний 18 лютого президентом РФ про визнання «документів», виданих «ЛНР» та «ДНР») не відповідає духу Мінських домовленостей. Ми продовжуємо підтримувати територіальну цілісність, суверенітет і єдність України та повну імплементацію Мінських домовленостей. Ми також вже сказали, що документи для подорожей не визнаються Європейським Союзом", - нагадала речник про позицію ЄС.

Разом з тим Косьянчич відмовилась коментувати інформацію стосовно того, що російський "Райффайзенбанк", що входить до австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International, готується обслуговувати клієнтів з так званими "паспортами", виданими на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії "документів", "виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах".

Президент України Петро Порошенко назвав це рішення черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.

Своєю чергою в Кремлі заявили, що визнання «паспортів, виданих бойовиками «ДНР» і «ЛНР», не порушує Мінські угоди, указ Путіна видано з «гуманітарних міркувань», оскільки Україна «блокує ОРДЛО», і люди не можуть оформити паспорти та інші документи.