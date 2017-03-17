У МінТОТ відповіли на умови Росії щодо скасування визнання "паспортів" "ДНР" і "ЛНР"

РФ висуває Україні умови для скасування визнання "паспортів" "ДНР" і "ЛНР" / Сайт бойовиків

Україна готова виконати майже всі побажання російської сторони щодо Донбасу, але тільки після того, як будуть виконані найважливіші пункти Мінських угод, перший з яких – припинення вогню.

Про це заявив радник міністра у справах окупованих територій і переселенців України Юрій Гримчак, передає Обозреватель.

Коментуючи новий список вимог до України, озвучений постійним представником Росії при ОБСЄ, він сказав: "А ключі від Києва йому не потрібні? У мене таке враження, що у тих, хто працює на Росію, останнім часом є така весела практика: у разі чого – одразу ультиматум".

Читайте такожМЗС: ми працюватимемо над використанням санкційного тиску на РФ за визнання "паспортів Л/ДНР"

"Я розумію, що у них якесь своє сприйняття світу, але перший пункт Мінських домовленостей, які були підписані в 2014 році – це пункт про припинення вогню", - нагадав Гримчак.

У цьому контексті він розповів про те, що "більше 7 днів тиші російські війська і місцеві колаборанти не витримують".

"Я думаю, що реакція України буде наступна. Ми готові зробити майже все після того, як буде припинений вогонь, всі заручники звільнені, виведені іноземні війська, повністю роззброєні бойовики – я цитую пункти Мінських угод. Україна готова навіть говорити про вибори. Але хотілося б, щоб наші війська стояли на нашому кордоні. А далі – подивимося. Все дуже просто", - резюмував радник.

Раніше постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич заявив, що Росія може скасувати своє рішення про визнання "паспортів" "ЛНР" і "ДНР". Але Кремль висуває ще низку вимог до України: «скасування каральної операції», а також «відведення озброєнь, проведення конституційної реформи із закріпленням особливого статусу Донбасу, визнання місцевих виборів так само, як і виконання п. 8 «Комплексу заходів», що стосується повного відновлення соціально-економічних зв'язків».