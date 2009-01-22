Тимошенко заплатить Росії за газ, який належить Україні?

Україна зробить передоплату ВАТ “Газпром” за 11 млрд. кубометрів газу, що міститься в українських сховищах, але не належить НАК “Нафтогаз Україна”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції.

“Ми підписали контракт з “Газпромом” про придбання 11 млрд. кубометрів газу, який міститься в газових сховищах України, по 153,9 доларів за тисячу кубометрів... За цей газ ми зробимо передоплату”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона відзначила, що 6 млрд. кубометрів газу з цього обсягу буде використано як технічний, решта газу буде продано споживачам.

За словами прем`єр-міністра, ціна решти 5 млрд. кубометрів, дорівнює 153,9 долара, є одним з чинників встановлення середньої річної ціни на газ у розмірі 228,8 доларів.

Як повідомляв УНІАН, колишній керівник НАК «Нафтогаз України» Ігор БАКАЙ 17 січня заявив, що головною причиною зриву наприкінці минулого року українсько-російських переговорів про постачання газу стала суперечка навколо права власності на газ в українських підземних сховищах, поставлений «Газпромом» для компанії «РосУкрЕнерго». «Найголовніша причина - це спірний газ в українських сховищах, - сказав він. - Кому належать 11 млрд. кубометрів, поставлених на адресу посередника в 2008 році?».

20 січня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що ВАТ "Газпром" продасть Україні за пільговою ціною 11 млрд. кубометрів газу, запомпованих в українські сховища в 2008 році.

21 січня НАК “Нафтогаз України” заявив, що в українських підземних сховищах газу (ПСГ) немає газу, що належить компанії “РосУкрЕнерго” (Швейцарія).

Як сказав перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО, «весь газ, що залишився, належить «Нафтогазу», а це більш як 20 млрд. куб. метрів». Він додав при цьому, що в ПСГ на сьогодні також міститься близько 1,5 млрд. кубометрів газу, що належить приватним компаніям, які видобувають газ в Україні, і декількох сотень мільйонів кубометрів – газу, що належить Держрезерву.