Обговорення законопроекту про примусове позбавлення громадянства України (подію завершено)

Організаторами круглого столу виступили Global Ukraine та УНІАН.

Питання для обговорення:

- Чи існують ризики порушення прав людини, Конституції України, Статуту ООН, міжнародних договорів і зобов'язань, взятих на себе Україною в рамках участі в Європейській конвенції про захист прав людини та інших?

- Чи існує загроза національній безпеці України, розколу суспільства у зв'язку з цим законом?

- Чи існують ризики розриву зв'язків з діаспорою та активними українцями, які проживають за кордоном?

- Чи існують ризики обмеження прав українців, які проживають за кордоном, у тому числі потенційні ризики дискримінації (відсутність їх представництва в парламенті, можливість працювати на держслужбі та інших органах влади в Україні, позбавлення права голосу людей тощо)?

- Міжнародний досвід у вирішенні подібних питань.

До участі запрошені: Віолетта Москалу, PhD, ініціатор і співзасновник мережі Global Ukrainians; Богдан Яременко, Майдан закордонних справ; Михайло Винницький, викладач НаУКМА та УКУ; Вадим Трюхан, український дипломат, юрист-міжнародник, голова правління ГО «Європейський Рух України»; Геннадій Болдир, директор департаменту міжнародного співробітництва ТПП України; Євген Уткін, засновник і президент хай-тек-холдингу KM Core; Михайло Ратушний, голова Української Всесвітньої Координаційної ради; Ольга Айвазовська, «Опора»; Денис Ковриженко, старший радник з юридичних питань Міжнародної фундації IFES; Ірина Сушко, Європа без бар'єрів, представник Реанімаційного Пакету Реформ; Роман Рубченко, голова Правління, представник Асоціації "Професійна Уряд»; народні депутати України.