Держдума звернеться до народів Росії й України

На завтрашнє засідання Державної Думи РФ буде винесено питання про прийняття звернення до народів Росії і України у зв`язку з 355-річям Переяславської ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Єдина Росія», ініціатор цього проекту звернення - перший заступник голови думського комітету у справах СНД і по зв`язках із співвітчизниками Костянтин ЗАТУЛІН, пояснив, що 18 січня за новим стилем виповнилося 355 років цієї історичної події, що стала початком возз`єднанню України і Росії.

"На превеликий жаль, Україна, прийнявши в грудні минулого року календар офіційних свят у 2009 році, включила в нього такі дати, як сторіччя Степана Бандери, та інші, не менш сумнівні дати, проте не відобразила в ньому ювілей Переяславської ради", - сказав К.ЗАТУЛІН.

У зв`язку з цим, зазначив він, "російські депутати - члени комітету у справах СНД - вирішили заповнити цей пропуск і нагадати своїм слов`янським сусідам про цю важливу подію".