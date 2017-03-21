Представник УКРОПу Ігор Поліщук став секретарем Луцької міськради
Відповідний проект рішення подав депутат від УКРОПу Микита Рабан.
21 березня депутати Луцької міської ради обрали секретаря. Ним став голова фракції політичної партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» Ігор Поліщук. Про це стало відомо під час XX сесії Луцької міськради. Відповідний проект рішення подав депутат від УКРОПу Микита Рабан.
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За даними лічильної комісії, Ігоря Поліщука підтримали 23 депутати міської ради із 34-х, зареєстрованих на сесії. Секретаря обирали таємним голосуванням. Відмовилися голосувати «Народний контроль», «Свобода», «Самопоміч» та «Солідарність». «Я намагатимусь виправдати довіру, яку мені висловили депутати та виборці», – заявив Ігор Поліщук.
Нагадаємо, попереднього секретаря Луцької міської ради Юлію Вусенко депутати позбавили повноважень під час XIX сесії.
Довідка. Ігор Поліщук народився 1 липня 1988 року в Луцьку. Закінчив юридичний факультет Київського національного університету внутрішніх справ та Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого.
Наразі є заступником голови правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». Депутат Луцької міської ради шостого та сьомого скликань. Голова Луцької міської організації партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП».