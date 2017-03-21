Представник УКРОПу Ігор Поліщук став секретарем Луцької міськради

21 березня депутати Луцької міської ради обрали секретаря. Ним став голова фракції політичної партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» Ігор Поліщук. Про це стало відомо під час XX сесії Луцької міськради. Відповідний проект рішення подав депутат від УКРОПу Микита Рабан.

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За даними лічильної комісії, Ігоря Поліщука підтримали 23 депутати міської ради із 34-х, зареєстрованих на сесії. Секретаря обирали таємним голосуванням. Відмовилися голосувати «Народний контроль», «Свобода», «Самопоміч» та «Солідарність». «Я намагатимусь виправдати довіру, яку мені висловили депутати та виборці», – заявив Ігор Поліщук.

Нагадаємо, попереднього секретаря Луцької міської ради Юлію Вусенко депутати позбавили повноважень під час XIX сесії.

Довідка. Ігор Поліщук народився 1 липня 1988 року в Луцьку. Закінчив юридичний факультет Київського національного університету внутрішніх справ та Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого.

Наразі є заступником голови правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». Депутат Луцької міської ради шостого та сьомого скликань. Голова Луцької міської організації партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП».