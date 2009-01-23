Тимошенко заїхала привітати Філарета

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала з 80-річчям предстоятеля Української православної церкви Київського Патріархату Святішого Патріарха ФІЛАРЕТА.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті Кабінету міністрів, сьогодні вранці Ю.ТИМОШЕНКО побувала в його резиденції на вул. Пушкінській в Києві.

Під час розмови голова уряду відзначила історичну роль владики на ниві утвердження в незалежній Україні незалежної православної церкви.

Ю.ТИМОШЕНКО побажала Патріарху ФІЛАРЕТУ міцного здоров’я, довгих літ життя та пастирського служіння.