Тимошенко заїхала привітати Філарета
18:14, 23 січня 2009Політика
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Прем`єр відзначила історичну роль ювіляра
|ФІЛАРЕТ
Як повідомили УНІАН у Секретаріаті Кабінету міністрів, сьогодні вранці Ю.ТИМОШЕНКО побувала в його резиденції на вул. Пушкінській в Києві.
Під час розмови голова уряду відзначила історичну роль владики на ниві утвердження в незалежній Україні незалежної православної церкви.
Ю.ТИМОШЕНКО побажала Патріарху ФІЛАРЕТУ міцного здоров’я, довгих літ життя та пастирського служіння.
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