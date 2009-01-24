Тимошенко: хто "злив" в інтернет контракти з Газпромом

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що газові контракти між Україною і Росією, підписані у Москві 19 січня, з`явилися в інтернеті з подачі команди Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це вона заявила 23 січня в ефірі телеканалу «Україна».

Прем`єр-міністр підкреслила, що ці контракти носять характер конфіденційних документів, і уряд не міг розголошувати їх деталі.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, документи одразу після підписання були передані Президенту України. «Контракти були передані одразу ж Президенту і його команді, а Президент і його команда зразу ж надрукували ці контракти в інтернеті», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що документи, розміщені в інтернеті, є копіями оригінальних. «Там усе слово в слово написано так, як є», - сказала прем`єр-міністр.

Прем`єр пояснила, що вимогу конфіденційності висунув Газпром. Це його незмінна практика у відносинах з усіма країнами, викликана наявністю конкуренції на європейському ринку з північноморськими і північноафриканськими виробниками газу.